Kraliyet tarihinde bir ilk! Buckingham Sarayı'nın bahçesini piknik için halka açtı

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Bu yaz Buckingham Sarayı bahçesi ziyaretçilere açılıyor. Sarayın çimenleri üzerinde piknik yapmak için ömür boyu bir kez karşılaşabileceğiniz bir fırsatın tadını çıkarın" ifadelerine yer verildi.