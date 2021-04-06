Korkunç anlar! Trenden düştü polis böyle kurtardı





Hindistan Demiryolları Bakanı Piyush Goyal yaptığı açıklamada, "Rajasthan'daki Sawai Madhopur istasyonunda yaşlı bir yolcu, görevde olan bir güvenlik personelinin hızlı müdahalesi ile trenin altında kalmaktan son anda kurtarıldı. Görevlerini tam hizmetle yerine getiren güvenlik personelimizle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.