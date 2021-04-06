06 Nisan 2021, Salı
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Korkunç anlar! Trenden düştü polis böyle kurtardı

'ın eyaletinde hareket halindeki trenden düşen yaşlı adam, istasyonda bulunan polisin atikliği sayesinde trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 06.04.2021
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Korkunç anlar! Trenden düştü polis böyle kurtardı

'ın eyaletinde yer alan tren istasyonunda polisin refleksi olası bir faciayı önledi. Sawai Madhopur tren istasyonunda yaşlı bir adam, kapısına tutunduğu hareket halindeki trenden düşerek tren ile istasyon arasına sıkıştı.

Metrelerce sürüklenene yaşlı adam, istasyondaki polisin yardımına koşması ile trenin altında kalmaktan kurtuldu.



Bakanı yaptığı açıklamada, "Rajasthan'daki Sawai Madhopur istasyonunda yaşlı bir yolcu, görevde olan bir güvenlik personelinin hızlı müdahalesi ile trenin altında kalmaktan son anda kurtarıldı. Görevlerini tam hizmetle yerine getiren güvenlik personelimizle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.



2 Nisan tarihinde yaşanan olay tren istasyonunun güvenlik kameralarına da yansıdı.

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