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İnşaat halindeki havalimanına iniş yaptı: İnşaat işçileri şaştı kaldı

'na ait bir kargo uçağı yanlışlıkla 'da inşaat halindeki havalimanına iniş yaptı. İnişin pilot hatası kaynaklı olduğu belirtilirken, inşaat işçileri uçağın iniş yapmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.04.2021 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021
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İnşaat halindeki havalimanına iniş yaptı: İnşaat işçileri şaştı kaldı

Etiyopya Havayolları'na ait bir kargo uçağı, Zambiya'da yanlışlıkla inşaat halindeki havalimanına iniş yaptı. Yerel medyada yer alan haberlere göre, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan kalkan uçak, dün Zambiya'nın Simon Mwansa Kapwepwe Havalimanı yerine halen inşası süren Copperbelt Havalimanına indi.

İŞÇİLER ŞAŞTI KALDI

İnişin pilot hatasından kaynaklandığı belirtilirken, inşaat işçilerinin havalimanına iniş yapan uçağı gördüklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadığı aktarıldı. Olayı doğrulayan Zambiyalı yetkililer, hadiseyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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