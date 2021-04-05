05 Nisan 2021, Pazartesi
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KKTC’de grev nedeniyle uçuşlar ertelendi

'nde () sendikaların 'nda başlattığı grev nedeniyle uçuşlar ertelendi. ’nda 3 sendika bugün ’nin havalimanındaki tüm birimlerinde grev başlattı. (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), (KAMU-İŞ) grevin bugün 09.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşeceğini belirtti. Sendikaların ortak açıklamasında, pandemi sürecine bağlı olarak yaşanan ekonomik krizin etkisinin ülkede çalışanlar, dar ve sabit gelirli kesimler açısından dayanılmayacak noktaya geldiği, bunun en önemli nedeninin yönetenlerin kamu kaynaklarını adil dağıtmaması olduğu belirtildi.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 05.04.2021
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KKTC’de grev nedeniyle uçuşlar ertelendi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan Ercan Havalimanı'nda eyleme ilişkin açıklama yaptı. Bengihan, çalışanların alım gücünün düştüğü bir dönemde hayat pahalılığı ödeneğinin geri ödenmemek koşulu ile 4 aylığına durdurulmasına karşı olduklarını belirtti. Amaçlarının hükümete sorumluluklarını hatırlatmak olduğunu söyledi.

Sendikalar bugün gerçekleştirilecek uçuşların grev sonrasına ertelendiğini ve yolcuların grevin bitiş saati olan 15.00'a kadar bekletileceğini duyurdu. Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, grev nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı ile Ercan Havalimanı arasındaki 2 geliş ve 2 gidiş olmak üzere 4 uçuşun etkilendiğini belirtti. Grev nedeniyle uçuş işlemlerini gerçekleştiren onlarca yolcu havalimanında mahsur kaldı.

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