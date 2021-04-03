Yunan Genelkurmay Başkanı Floros'tan hadsiz çıkış! Türkiye için savaş nedeni

Başka ülkeler de şikâyetçi. Bu da hem bizim için hem bölge için çok iyi bir şey, Türkiye, Doğu Akdeniz'de ortak istikrarsızlık paydasıdır" diyerek haddini aşan açıklamalarda bulundu.Floros, 'casus belli' için 'gayrı ciddi' derken, Yunanistan'ın karasularını genişletmesinin "yasal egemenlik hakkı" olduğunu öne sürdü. Floros, Yunan hükümetinin, karasularını "istediği ve uygun gördüğü bir zamanda genişletme hakkına sahip olduğunu ve bu hakkı saklı tuttuğunu" sözlerine ekledi.