Son dakika: Savaş sesleri yükseliyor! Kremlin'den NATO ve Ukrayna'ya uyarı: İki taraf içinde korkutucu!
Son dakika haberine göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'yı ABD ve NATO'nun askeri olarak desteklemesi halinde Rusya'nın kendi güvenliğini sağlamak için ilave tedbirler alacağını söyledi. Aynı açıklamada doğu Ukrayna'daki durum "iki taraf için de korkutucu" sözleri ile tanımlandı ve "Bölgede bolca provokasyon yapılıyor" denildi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da asker alımı yapmasını kınadı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin Ukrayna'nın Donbas'taki durumun gerilmesi halinde ABD ve NATO'dan askeri destek istemesiyle ilgili soruları cevaplandırdı.
Peskov, "Rusya sınırı yakınında böyle bir senaryonun gelişmesi gerginliğin daha da artmasına neden olacaktır. Elbette bu, Rusya tarafının kendi güvenliğini sağlaması için ilave tedbirler almasını gerektirir. Rusya gerekli bütün önlemleri alacaktır." ifadelerini kullandı.
Rusya'nın düşman olduğu konusunu gündeme getirmenin kabul edilemez ve uygunsuz olduğuna işaret eden Peskov, "Rusya hiç kimseyi tehdit etmez ve hiçbir zaman tehdit etmedi. Aslında bizim tutumumuz buna dayanmaktadır." dedi.
ÇOK KORKUTUCU
Peskov, Ukrayna'nın doğusundaki temas hattındaki gergin durumu "çok korkutucu" şeklinde nitelendirerek, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin çok defa provokasyon gerçekleştirdiğini öne sürdü.
WASHİNGTON'UN KİEV'E DESTEK SAĞLAMA SÖZÜ
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Donbas'ta durumun kötüleşmesi halinde Washington'un Kiev'e destek sağlama sözü verdiğini duyurmuştu.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi de Ukrayna ile sınırları olan NATO üyesi ülkelerin, savaşa hazırlık durumunu güçlendirmesi gerektiğini bildirmişti.
UKRAYNA'DAN, RUSYA'NIN KIRIM'DA ASKER ALIMI YAPMASINA KINAMA
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da asker alımı yapmasını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, askere alımın uluslararası hukuku ve 1949 4. Cenevre Konvansiyonu'nu ihlal ettiği kaydedildi.
Rusya'nın Ukrayna vatandaşlarını askere alarak savaş suçu işlediği belirtilen açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'nın Yarımada'da gerçekleştirdiği askere alımı kınadığı belirtildi.
Açıklamada, Rusya'nın 2015'ten bu yana 12 kez alım yaparak 28 bin kişiyi yasa dışı olarak silah altına aldığı vurgulanarak, 1 Nisan'da yeni bir alımın başladığı hatırlatıldı.
Uluslararası topluma, Rusya'ya siyasi ve diplomatik baskıyı artırma çağrısında bulunulan açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'nın uluslararası hukuku ihlallerini belgelemeye devam edeceği kaydedildi.