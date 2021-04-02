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Son dakika: Savaş sesleri yükseliyor! Kremlin'den NATO ve Ukrayna'ya uyarı: İki taraf içinde korkutucu!

Son dakika haberine göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'yı ve 'nun askeri olarak desteklemesi halinde 'nın kendi güvenliğini sağlamak için ilave tedbirler alacağını söyledi. Aynı açıklamada doğu Ukrayna'daki durum "iki taraf için de korkutucu" sözleri ile tanımlandı ve "Bölgede bolca provokasyon yapılıyor" denildi. ise Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği 'da asker alımı yapmasını kınadı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 02.04.2021 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021
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Son dakika: Savaş sesleri yükseliyor! Kremlin'den NATO ve Ukrayna'ya uyarı: İki taraf içinde korkutucu!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin 'nın Donbas'taki durumun gerilmesi halinde ve 'dan askeri destek istemesiyle ilgili soruları cevaplandırdı.

Peskov, "Rusya sınırı yakınında böyle bir senaryonun gelişmesi gerginliğin daha da artmasına neden olacaktır. Elbette bu, Rusya tarafının kendi güvenliğini sağlaması için ilave tedbirler almasını gerektirir. Rusya gerekli bütün önlemleri alacaktır." ifadelerini kullandı.

'nın düşman olduğu konusunu gündeme getirmenin kabul edilemez ve uygunsuz olduğuna işaret eden Peskov, "Rusya hiç kimseyi tehdit etmez ve hiçbir zaman tehdit etmedi. Aslında bizim tutumumuz buna dayanmaktadır." dedi.

ÇOK KORKUTUCU
Peskov, Ukrayna'nın doğusundaki temas hattındaki gergin durumu "çok korkutucu" şeklinde nitelendirerek, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin çok defa provokasyon gerçekleştirdiğini öne sürdü.

WASHİNGTON'UN KİEV'E DESTEK SAĞLAMA SÖZÜ
, Donbas'ta durumun kötüleşmesi halinde 'un Kiev'e destek sağlama sözü verdiğini duyurmuştu.

de Ukrayna ile sınırları olan NATO üyesi ülkelerin, savaşa hazırlık durumunu güçlendirmesi gerektiğini bildirmişti.

UKRAYNA'DAN, RUSYA'NIN KIRIM'DA ASKER ALIMI YAPMASINA KINAMA
, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği 'da asker alımı yapmasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, askere alımın uluslararası hukuku ve 1949 4. Cenevre Konvansiyonu'nu ihlal ettiği kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna vatandaşlarını askere alarak savaş suçu işlediği belirtilen açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'nın 'da gerçekleştirdiği askere alımı kınadığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın 2015'ten bu yana 12 kez alım yaparak 28 bin kişiyi yasa dışı olarak silah altına aldığı vurgulanarak, 1 Nisan'da yeni bir alımın başladığı hatırlatıldı.

Uluslararası topluma, Rusya'ya siyasi ve diplomatik baskıyı artırma çağrısında bulunulan açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'nın uluslararası hukuku ihlallerini belgelemeye devam edeceği kaydedildi.

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