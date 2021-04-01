Son dakika | Cebelitarık’ta hayat normale döndü! İşte özlenen görüntüler

Şimdi, gençler turistik alanlarda arkadaş gruplarıyla kahve eşliğinde yeniden bir araya geliyor, çeşitli restoranlarda doğum günü partileri yapılıyor vee Taçlı Aziz Mary Katedrali'nde ayinler düzenleniyor.

Cebelitarık'ın merkezindeki Timeout adlı kafeyi ve The Bake and Takeisiimli fırınını işleten Iain Ballantine, kısıtlamaların kaldırılmasından bu yana turizm sektöründe yaşanan canlılıktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Üç ay süren kısıtlama dönemi oldukça stresliydi. Ancak, şimdi insanlar dünyanın herhangi bir yerinden daha güvende olduğumuzu düşündükleri için yavaş yavaş tekrar ortaya çıkmaya başlıyorlar" ifadelerini kullandı.