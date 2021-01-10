Koronavirüs salgınında yeni normal ne zaman? Uzmanlar tarih verdi



"Henüz erken" diyen kimi uzmanlar ise, vakalar düşse de normalleşme için yeterli olmadığında hemfikir. Hastalığı geçirmiş olan çoğu kişide yeteri kadar antikor tespit edilmediği, antikora sahip olanlarda ise koruyucu sürenin tam olarak bilinmediği kaydediliyor.