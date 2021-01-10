10 Ocak 2021, Pazar
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Koronavirüs salgınında yeni normal ne zaman? Uzmanlar tarih verdi

Koronavirüs salgınıyla mücadele aralıksız devam ederken, normal hayatın ne zaman başlayacağına ilişkin sorular sürüyor. Bazı uzmanlar 'nin sürü bağışıklığına doğru gittiğini, bazıları ise vakalardaki düşüşün sevindirici olsa da henüz yeterli olmadığını düşünüyor.

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Giriş Tarihi: 10.01.2021
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Koronavirüs salgınında yeni normal ne zaman? Uzmanlar tarih verdi

Pandemi, uzmanları ikiye böldü. Normal hayat için adımların atılması gerektiğini belirten kimi uzmanlara göre, sürü bağışıklığına doğru gidiyor. Ülkenin kalabalık yerlerinde bağışıklığın, salgının hızını kesme düzeyine ulaştığı ifade ediliyor.

Kalabalık ve hastalığın çok geçirildiği yerlerde, kişilerdeki antikor düzeyine bakarak "bölgesel" anlamda normalleşme aşamasına geçilmesi öneriliyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre ilk yer olarak da 'a işaret ediliyor. Özellikle toplu taşıma kullanan grupta bir an önce antikor düzeyine bakılması tavsiye ediliyor.

Hastalığı geçirenler baz alındığında toplumsal bağışıklığın %50-60'ı bulmuş olabileceği değerlendiriliyor. Bu ayın ortasından itibaren normalleşme adımları atılmasını savunan uzmanlar, ayın sonundan itibaren kısıtlamaların kalkabileceği, okullardan başlayarak kafe ve restoranların kademeli açılması gerektiği görüşünde.


"Henüz erken" diyen kimi uzmanlar ise, vakalar düşse de normalleşme için yeterli olmadığında hemfikir. Hastalığı geçirmiş olan çoğu kişide yeteri kadar antikor tespit edilmediği, antikora sahip olanlarda ise koruyucu sürenin tam olarak bilinmediği kaydediliyor.

Uzmanlar, sürü bağışıklığını oluşsa bile, özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanlarda risk faktörü devam edeceğinden, normalleşme için yeterli görmüyor.

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