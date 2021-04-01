01 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika | ABD'de aşı krizi! Milyonlarca doz Johnson&Johnson aşısı çöpe gitti

Son dakika haberi... ABD'nin kentinde, ilaç firması Johnson&Johnson'ın yaklaşık 15 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, üretim tesisinde bileşenlerinin karıştırılması sonucu çöpe gitti.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 01.04.2021
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Son dakika | ABD'de aşı krizi! Milyonlarca doz Johnson&Johnson aşısı çöpe gitti

'ın haberine göre, 'da hem Johnson&Johnson hem de aşısının üretildiği tesiste, Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşısının bileşenlerinin karıştırılması nedeniyle milyonlarca doz aşının dağıtımı durduruldu.

Söz konusu nedenden dolayı yaklaşık 15 milyon doz aşı çöpe giderken ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) söz konusu "insan hatası"na ilişkin soruşturma başlattı.

Johnson&Johnson'ın tek doz Kovid-19 aşısının, ülkedeki aşılama sürecini hızlandırması bekleniyordu.

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