30 Mart 2021, Salı
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Brezilya Savunma Bakanı Fernando Azevedo e Silva istifa etti

Savunma Bakanı 'nın görevini bıraktığı açıklandı. Açıklamada, Azevedo e Silva'nın görevi bırakmasına ilişkin herhangi bir sebep gösterilmedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.03.2021
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Brezilya Savunma Bakanı Fernando Azevedo e Silva istifa etti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Silva, "İki yıl boyunca tüm bağlılığımı adadığım devlet başkanına, savunma bakanı olarak ülkeye hizmet etme fırsatı verdiği için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Azevedo e Silva'nın görevi bırakmasına ilişkin herhangi bir sebep gösterilmedi.

Azevedo e Silva, Ocak 2019'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun göreve gelmesiyle savunma bakanı yapılmıştı.

Bu arada, Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo'nun da Senato ve Temsilciler Meclisinin baskısı nedeniyle istifa ettiği ileri sürülmüş, Araujo'nun eski ABD Başkanı Donald Trump ile benzer dış politika izlemesinin Çin ile diplomatik ilişkileri soğuttuğu ve bu nedenle aşılara erişimi zorlaştırdığı belirtilmişti.

Araujo'nun istifa ettiği iddialarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştı.

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