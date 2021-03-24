Myanmar'da darbeciler 7 yaşındaki kız çocuğunu babasının kucağında vurdu! 'Sessiz' protesto başladı!

DARBENİN EN KÜÇÜK KURBANI!

Ülkede yüzlerce kişi darbe protestolarına yapılan müdahalelerde hayatını kaybederken 'darbenin en küçük kurbanı' babasının kucağındayken açılan ateşte vurulan 7 yaşındaki bir kız çocuğu oldu. Mandalay şehrindeki protestolarda evinde babasının kucağında otururken kurşunların hedefi olan Khin Myo Chit adında çocuk tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Myanmar Now adlı haber sitesine konuşan kaynaklar güvenlik güçlerinin küçük kızın babasını vurmak için ateş ettiğini ancak kurşunun küçük kıza isabet ederek ölümüne yol açtığını aktardı. Evinde vurulan küçük kızla ilgili haberler tüm dünyada gündem olurken yaşanan bu insanlık dışı durum lanetlendi.