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Avrupa'yı sarsan taciz ve tecavüz skandalı! Hükümet çalışanları...

mecliste hükümet için çalışan bir grup erkeğin sohbet grubunda cinsel içerikli görüntü ve videolar paylaştığı yönündeki iddialar ile sarsıldı. Avrupa basınında gündeme oturan iddialar eski bir iddiayı akıllara getirdi. Avustralya'da eski bir hükümet çalışanı olan , 2019 yılında bir bakanın parlamentodaki ofisinde tecavüze uğradığını iddia etmişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.03.2021 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021
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Avrupa'yı sarsan taciz ve tecavüz skandalı! Hükümet çalışanları...

basını, bir grup erkeğin, kadın milletvekillerinin masalarının da alet edildiği müstehcen fotoğraf ve videoları paylaşmak için bir sohbet grubu kurduğu iddialarını yayımladı.

TOPLUMDA ÖFKE YARATTI

Fotoğraf ve videolar sızdırılarak The Australian ve Channel 10 kanalına verilirken, iddialar, Avustralya toplumunda öfke yarattı.

Avustralya Başbakanı , "iğrenç ve mide bulandırıcı" olarak nitelendirdiği iddiaların odağındaki bir milletvekili çalışanının işine son verildiğini açıkladı.

Morrison, olayın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak ''Bu eylemleri geçekleştirenler, parlamentoda çalışanlara ve parlamentonun temsil ettiği ideallere saygısızlık ediyor.'' ifadelerini kullandı.

AVUSTRALYA'DA CİNSEL TACİZ VE TECAVÜZ İDDİALARI

Avustralya'da şubat ayında eski bir hükümet çalışanı , 2019 yılında bir bakanının parlamentodaki ofisinde tecavüze uğradığını iddia etmiş, işini kaybetme korkusu nedeniyle polise gitmediğini söylemişti.

Avustralya Başbakanı Morrison'un makamına gönderilen isimsiz bir mektupta da kabine üyelerinden birinin 1988'de 16 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği ileri sürülmüştü.

Ülke basınındaki haberlerde bu kabine üyesinin Başsavcı olduğuna ilişkin haberler yer almıştı.

Tecavüze uğradığını iddia eden kadının Şubat 2020'de polise şikayette bulunduktan sonra haziranda intihar ettiği belirtilmişti.

KADINLARIN ADALET İÇİN YÜRÜYÜŞÜ

Avustralya Başsavcısı Porter, iddiaları reddederek görevine devam edeceğini duyurmuştu. Avustralya'da 15 Mart'ta binlerce kadın hemcinsleri için sokaklara dökülmüş ve "Kadınların Adalet İçin Yürüyüşü" düzenlemişti.

Gösterilere katılan kadınlar, karşılaştıkları tehlikeli kurum kültürü ve kadın düşmanlığına dikkati çekmişti.

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