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Miami Beach'te OHAL ilan edildi

Son dakika haberi... ’de, bahar tatili nedeniyle insanların akın ettiği kentinde olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 21.03.2021 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021
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Miami Beach'te OHAL ilan edildi

'nin Florida eyaletine bağlı şehri bahar tatili nedeniyle, insanların akınına uğradı. Dün gece sokakta düzenlenen bir eğlencede sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.

Barlar, restoranlar ve sokak partilerinde koronavirüs önlemleri hiçe sayılınca yetkililer harekete geçti. Belediye Başkanı düzenlediği basın toplantısında saat 20.00'den sabah 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtti. Olağanüstü hal uygulamasının 72 saat süreceği belirtilirken, tedbirlerin uzatılması ön görülüyor.


Miami Beach polisi, sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından en az 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Miami Beach'te OHAL MİAMİ BEACH'TE OHAL

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