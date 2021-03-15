Le Figaro yazarı Laurent Herble'dan AB'ye “Frexit” çıkışı! "Yetersiz ve işlevsiz..."

Fransa'nın en çok okunan gazetelerinden Le Figaro'nın yazarı Laurent Herble'ın, "Avrupa Birliği'nde sonun başlangıcı mı?" başlıklı bir haber kaleme aldı. Herble, AB'nin korona virüs salgınında rolünü tam olarak üstlenemediğini ve yetersiz kaldığını ifade etti. Herble, Fransa'nın da İngiltere gibi AB'den ayrılabileceğini ifade ederek, "Frexit" benzetmesini kullandı. Herble, "Fransızların çoğunluğu AB'yi terk etmek istememişse bile bu son aylar bunu isteyenlerin argümanları çoğaldı. Brexit'in de gösterdiği gibi AB'den ayrılmak artık mümkün" ifadelerini kullandı.



"AVRUPA, AMERİKALI VE ÇİNLİ ŞİRKETLER İÇİN SADECE BİR PAZAR"



Herble, "AB, sağlık krizi karşısında bizi silahsızlandırdı, yardımımıza gelmedi ve aşı tedariki kendisine emanet edildiğinde büyük bir fiyaskoyla sonuçlandı. AB bizi herhangi bir krizden, mali, ekonomik veya sağlıkta korumadı. AB, bizi felç eden, dikkati dağıtan ve bizi korumak için hiçbir şey yapmayan uyumsuz bir bürokratik yapıdır. Avrupa kıtası Amerikalı ve Çinli şirketler için sadece bir pazar" dedi.





"KITAMIZDA ENDÜSTRİYEL EKSİKLİK OLDUĞUNU FARK ETTİK"



Sağlık krizinin AB'nin talihsiz sonuçlarına ilişkin farkındalığı artırdığını iddia eden Herble, "Kıtamızda endüstriyel eksiklik olduğunu fark ettik. Maskeler büyük ölçüde kıta dışında üretiliyor. İlaç üretimimizin büyük bir kısmının artık Asya'da yapıldığını keşfettik. AB'nin sorumluluğu son derece doğrudandır. Bu yer değiştirmelere izin veren ve herhangi bir Avrupa ticaret tercihini reddeden ticaret anlaşmalarını müzakere eden AB'dir" ifadelerini kullandı.





Pandeminin Fransa'nın sağlık sistemini çökerttiğini belirten Herble, "Bir yıl önce Fransa'da hala dünyanın imrendiği bir sağlık sistemimiz olduğunu düşünüyorduk. Pandemi, yıllarca yapılan kesintilerin sonuçlarını acımasızca ortaya çıkardı. Yatak kesintileri, Fransa'nın artık ani bir hasta akınıyla başa çıkamayacağını gösterdi ve ülkeyi sağlık sisteminde bir patlamayı önlemek için zorluyor" dedi.

AB'nin her yıl kamu harcamalarını azaltmayı, işgücü fiyatını daha da düşürerek üye devletlerin rekabet gücünü artırmayı tavsiye ettiğini kaydeden Herble, "Liderlerimiz de durumdan sorumlu olsalar bile, bunun AB'nin taleplerinin bir sonucu olduğunu unutmamak gerekiyor" dedi.



"AB MÜZAKERELERİNDE YAVAŞ VE KÖTÜ"



Uzmanların 1 yıl önce Brexit'in İngiltere'nin aşı tedarikini zayıflatacağını söylemesine rağmen İngiltere'nin aşı stratejisinin AB'nin bu alandaki tam fiyaskosunu gösterdiğini belirten Herble, "Tam tersi oldu, AB müzakerelerinde o kadar yavaş ve kötü ki, birçok Avrupa ülkesi AB'yi atlamaya ve Rusya veya Çin'den direkt kaynak almaya başlıyor" yazdı.