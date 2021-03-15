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Hangi aşıyı olacağını seçemediği için aşı olmadı! Uganda Devlet Başkanı'ndan tuhaf karar

Devlet Başkanı yaptığı açıklamada hangi aşıyı olacağına karar veremediği için aşı olmadığını duyurdu. 76 yaşındaki lider ailesinin de aşı olmadığını ifade etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.03.2021 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021
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Hangi aşıyı olacağını seçemediği için aşı olmadı! Uganda Devlet Başkanı'ndan tuhaf karar

Kitlesel aşılamanın başladığı 'da, devlet başkanı , hangi aşıyı olacağına henüz karar vermediğini ve bu yüzden aşı olmadığını açıkladı.

Museveni, televizyonda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları ülkeye gelmeden önce gizlice aşılandığı iddialarını reddederek, "çok dikkatli" olduğunu ve hangi aşıyı olması gerektiği konusunu halen düşündüğünü belirtti.

Yaşı gereği aşılamada önceliğe sahip olan 76 yaşındaki lider, ailesinin de aşı olmadığını dile getirdi.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında ülkeye gelen ve 'ın bağışladığı yaklaşık 1 milyon doz aşıyla kitlesel aşılamanın başladığı ülkede halka aşıları vuruluyor.

Şimdiye kadar 40 bin 581 vakanın görüldüğü Uganda'da virüsten ötürü hayatını kaybedenlerin sayısı ise 334.

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