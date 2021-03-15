Hangi aşıyı olacağını seçemediği için aşı olmadı! Uganda Devlet Başkanı'ndan tuhaf karar

Museveni, televizyonda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları ülkeye gelmeden önce gizlice aşılandığı iddialarını reddederek, "çok dikkatli" olduğunu ve hangi aşıyı olması gerektiği konusunu halen düşündüğünü belirtti.

Yaşı gereği aşılamada önceliğe sahip olan 76 yaşındaki lider, ailesinin de aşı olmadığını dile getirdi.