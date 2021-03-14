Son dakika: Koronavirüste korkulan oldu! Üçüncü dalga başladı

Ülkede vaka sayılarının hızla yükselmesi üzerine Pazartesi itibariyle okullar ve dükkanlar yeniden kapatıldı. Kırmızı bölgeler arasında, başkent Roma'nın içinde yer aldığı Lazio ve finans merkezi Milano kentinin de dahil olduğu Lombardiya bölgeleri de bulunuyor.