14 Mart 2021, Pazar
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Son dakika: Koronavirüste korkulan oldu! Üçüncü dalga başladı

Son dakika haberine göre; 'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını her geçen gün can almaya devam ediyor. ülkeleri Kovid-19 salgınında ‘üçüncü dalga’nın başladığı yönündeki açıklamalarla sarsılırken, özellikle ve gibi ülkeler yeniden sert önlem alma yoluna gidiyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.03.2021 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021
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Son dakika: Koronavirüste korkulan oldu! Üçüncü dalga başladı

Başkanı , "'da Kovid-19 salgınının üçüncü dalgası başladı" derken, yeni vaka sayılarının bir süredir yüksek seviyede seyrettiğini belirtti ve 60 yaşın altındakilerde virüs görülme sıklığının yeniden artmaya başladığını söyledi.

"Salgın henüz bitmedi, aksine üçüncü dalganın başındayız" değerlendirmesinde bulunan Wieler, üçüncü dalgada yeni vaka sayılarının yükselmemesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

İTALYA'DAN DA BENZER AÇIKLAMA

'dan da benzer açıklamalar gelirken, İtalya Başbakanı , "Ne yazık ki yeni bir dalga ile karşı karşıyayız" sözleriyle ülkede yeniden karantina önlemlerinin uygulanacağını duyurdu.

Ülkede vaka sayılarının hızla yükselmesi üzerine Pazartesi itibariyle okullar ve dükkanlar yeniden kapatıldı. Kırmızı bölgeler arasında, başkent 'nın içinde yer aldığı ve finans merkezi kentinin de dahil olduğu bölgeleri de bulunuyor.

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