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Kabahati su içmekti! Hindistan'da müslüman çocuğa acımasız saldırı

’ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Ghaziabad şehrinde, bir tapınaktan su içen , bir adamın saldırısına uğradı. Hindu saldırgan, Müslüman çocuğu önce tokatladı daha sonra yere yatırarak ...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.03.2021
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Kabahati su içmekti! Hindistan'da müslüman çocuğa acımasız saldırı

adamın çocuğu dövdüğü anların sosyal medya platformlarında paylaşılması sonrası yetkililer, saldırganın tutuklandığını bildirdi.

Hindistan'da müslüman çocuğa acımasız saldırı HİNDİSTAN'DA MÜSLÜMAN ÇOCUĞA ACIMASIZ SALDIRI

MÜSLÜMAN ÇOCUĞU ÖNCE TOKATLADI SONRA YERE YATIRARAK TEKMELEDİ!

Görüntülerde, "Shringi Nandan Yadav" isimli adamın, adını sorduktan sonra "Asif" isimli Müslüman çocuğu önce tokatladığı daha sonra yere yatırarak tekmelediği ortaya çıktı.

Tapınaktan su içen Müslüman çocuğa yönelik saldırı, başkent 'ye 33 kilometre uzaklıktaki Uttur Pradeş eyaletine bağlı Ghaziabad'ta gerçekleşti.

MODİ'NİN İKTİDARA GELMESİYLE MÜSLÜMANLARA SALDIRILAR ARTTI

'da Müslümanlara yönelik saldırıların Başbakan 'nin iktidara geldiği 2014'ten bu yana artış gösterdiği biliniyor.

(HRW) verilerine göre, son bir yılda, ülkede Hindu çetelerin saldırısına uğrayan, çoğunluğu Müslüman, en az 53 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi ise yaralandı.

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