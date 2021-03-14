Kabahati su içmekti! Hindistan'da müslüman çocuğa acımasız saldırı

Hindistan'da Müslümanlara yönelik saldırıların Başbakan Narendra Modi'nin iktidara geldiği 2014'ten bu yana artış gösterdiği biliniyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) verilerine göre, son bir yılda, ülkede Hindu çetelerin saldırısına uğrayan, çoğunluğu Müslüman, en az 53 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi ise yaralandı.