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Son dakika | Fransa AB dışı 7 ülke için seyahat kısıtlamasını kaldırdı

haberi...Fransa Dışişleri Bakanlığı, salgını tedbirleri çerçevesinde 29 Ocak 2021 tarihinden bu yana uyguladığı seyahat kısıtlamasını (AB) üyesi olmayan 7 ülke için kaldırdı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.03.2021 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
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Son dakika | Fransa AB dışı 7 ülke için seyahat kısıtlamasını kaldırdı

Fransa, 7 ülke için yeni seyahat kararı aldı. Fransa Dışişleri Bakanlığı, Covid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde 29 Ocak 2021 tarihinden bu yana uyguladığı seyahat kısıtlamasını Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan 7 ülke için kaldırdı.

Bakanlık, söz konusu 7 ülkenin ise İngiltere, Avusturalya, Güney Kore, İsrail, Japonya, Yeni Zelanda ve Singapur olduğunu açıklarken, bu ülkelere Fransa'dan gidecek yolculardan artık mazeret belgesi istenmeyeceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı, söz konusu 7 ülkeyi kapsayan seyahatlerde 72 saat öncesinde alınmış negatif sonuçlu Covid-19 test uygulamasının ise aynı şekilde devam ettiğini belirtti.

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