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İngiltere'de uzun süre sonra bir ilk! "28 Eylül 2020'den bu yana en düşük günlük vaka sayısı"

'de son 24 saatte 4 bin 712 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle "28 Eylül 2020'den bu yana en düşük günlük sayısı" görüldü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.03.2021 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021
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İngiltere'de uzun süre sonra bir ilk! 28 Eylül 2020'den bu yana en düşük günlük vaka sayısı

Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 65 artarak 124 bin 566'ya yükseldi.

Son 24 saatte 4 bin 712 yeni tespit edildi. Bu, "4 bin 44 vakanın saptandığı 28 Eylül 2020'den bu yana görülen en düşük günlük vaka sayısı" oldu. Toplam vaka sayısı da 4 milyon 223 bin 232'ye çıktı.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 22 milyon 377 bin 255'e ulaştı, bunlardan 1 milyon 142 bin 643'üne ikinci doz aşı uygulandı. Ülkede 10 bin 898 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 1542'si yoğun bakımda bulunuyor.

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