İngiltere'de uzun süre sonra bir ilk! "28 Eylül 2020'den bu yana en düşük günlük vaka sayısı"

Son 24 saatte 4 bin 712 yeni vaka tespit edildi. Bu, "4 bin 44 vakanın saptandığı 28 Eylül 2020'den bu yana görülen en düşük günlük vaka sayısı" oldu. Toplam vaka sayısı da 4 milyon 223 bin 232'ye çıktı.