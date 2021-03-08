08 Mart 2021, Pazartesi
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AB ve ABD'den flaş karar! Kritik görüşme tamamlandı

ve ABD arasında yürütülen (WTO) nezdinde yer alan tarımsal ürün kota düzenlemesine ilişkin görüşmelerin tamamlandığı duyuruldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.03.2021
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AB ve ABD'den flaş karar! Kritik görüşme tamamlandı

Avrupa Komisyonu, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği ve ABD arasında yürütülen, AB'nin Dünya Ticaret Örgütü (WTO) nezdindeki tarımsal ürün kotaların düzenlenmesine ilişkin görüşmelerin tamamlandığını duyurdu.

Söz konusu ayarlamaların, Brexit sonrası koşullara uyum gereği olduğunun altını çizen Avrupa Komisyonu Tarım Komisyoneri Janusz Wojciejowski, "WTO çerçevesinde yapılan bu anlaşma, orijinal hacimleri koruyor ancak bunları AB ve Birleşik krallık arasında paylaştırıyor. Tarım ticaretine ve pazarlarımıza kesinlik ve istikrar sağlıyor" dedi.

Ancak, henüz Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmeyen anlaşma, Konsey ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

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