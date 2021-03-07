ABD karıştı! Trump destekçileri ve karşıtları birbirine girdi
Son dakika haberleri... ABD'nin New York eyaletinde, eski başkan Donald Trump destekçileri ile itfaiye birimine asılan "ırkçı" bayrağın kaldırılmasını talep eden karşıt grup arasında çıkan arbedede en az 3 kişi gözaltına alındı.
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Trump destekçilerinin, söz konusu protestoya karşı gösteri düzenlemek istemesinin ardından iki grup arasında başlayan tartışma, arbedeye dönüştü.
Polisin olaya müdahale etmesinin ardından en az 3 protestocunun gözaltına alındığı belirtildi.
Trump destekçisi ve karşıtı gruplar arasında dün de New York kentindeki Times Meydanı'nda arbede çıkmıştı.