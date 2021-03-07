07 Mart 2021, Pazar
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ABD karıştı! Trump destekçileri ve karşıtları birbirine girdi

Son dakika haberleri... 'nin eyaletinde, eski başkan destekçileri ile itfaiye birimine asılan "ırkçı" bayrağın kaldırılmasını talep eden karşıt grup arasında çıkan arbedede en az 3 kişi gözaltına alındı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.03.2021
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ABD karıştı! Trump destekçileri ve karşıtları birbirine girdi

'nin eyaletinde "Siyahilerin Hayatı Değerlidir (Black Lives Matter)" grubu üyeleri, Long Island İtfaiye Departmanının astığı ve "ırkçı" semboller taşıdığı belirtilen bayrağın kaldırılması için protesto düzenledi.

Trump destekçilerinin, söz konusu protestoya karşı gösteri düzenlemek istemesinin ardından iki grup arasında başlayan tartışma, arbedeye dönüştü.

Polisin olaya müdahale etmesinin ardından en az 3 protestocunun gözaltına alındığı belirtildi.

Trump destekçisi ve karşıtı gruplar arasında dün de New York kentindeki 'nda arbede çıkmıştı.

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