Kovid-19 salgını aşı üreticilerine yaradı! Milyarlarca dolar kazandılar

BioNTech ve Pfizer, Kovid-19 aşısı için, Avrupa Birliği'nden (AB) 300 milyon doz, ABD'den 200 milyon doz, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'ndan (COVAX) 40 milyon doz dahil toplamda 780 milyon doz sipariş aldı.

BioNTech ile maliyetleri ve karlarını eşit olarak bölen Pfizer, mevcut anlaşmalara dayalı olarak 2021'de 15 milyar dolarlık satış bekliyor. Şirketler bu yıl 2 milyar doz tedarik edebilecek kapasitede olduğunu bildirdikleri için toplam satışın 30 milyar dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor.