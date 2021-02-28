Kovid-19 ile mücadelede İran'dan yeni karar! 31 ülkeyle uçuşlar durduruldu

Zibahş, diğer ülkelerden İran'a giriş yapmak isteyen yolcuların ise son 96 saati kapsayan negatif Kovid-19 test sonucunu göstermelerinin zorunlu olduğunu söyledi.

İNGİLTERE'YE UÇUŞ YASAĞI DEVAM EDİYOR

İran, İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen türünün tespit edilmesinin ardından ilk kez 22 Aralık 2020'de bu ülke ile uçak seferlerini durdurmuştu. Daha sonra, Kovid-19'un mutasyonlu varyantının İran'da da tespit edilmesinin ardından İngiltere'ye yönelik uygulanan uçuş yasağının 10 Mart'a kadar uzatıldığı açıklanmıştı.