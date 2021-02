ABD'den Türkiye'ye küstah S-400 tehdidi ve patriot yalanı!

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, F-35 programıyla ilgili açıklama yaptı. Kirby, "Türkiye'nin F-35 programındaki rolü hala askıda. Türkiye'yi bir kez daha S-400'ü muhafaza etmemesi konusunda uyarıyoruz" dedi. Türkiye'nin yıllar boyunca Patriot hava savunma sistemi alma imkanına sahip olduğunu öne süren Kirby, "Fakat bunun yerine Rusya'ya gelir, erişim ve etkinlik sağlayan S-400'ü seçtiler" ifadelerini kullandı.

Kirby'nin açıklamalarını Voice of America'nın Pentagon muhabiri Jeff Seldin sosyal medya hesabından paylaştı.

