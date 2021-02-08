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Yer gök turuncu! 'Burası Mars değil!'

'nden gelen tozlu hava 'da kar yağışına dönüştü. Kar yağışı, , , ve İsviçre Alpleri dahil birçok yerde etkili oldu. Tozlar nedeniyle sadece yeryüzü değil aynı zamanda gökyüzü de turuncuya boyandı. Bir kullanısı paylaştığı fotoğrafına, "Burası değil, İtalya Alplerinde bulunan Fransa sınırına yakın noktadaki Sestriere" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.02.2021 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021
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Yer gök turuncu! 'Burası Mars değil!'

'da birçok ülkeyi etkisi altına alan kar bu sefer farklı yağdı. 'daki 'nden kalkan toz Avrupa'ya kadar geldi.

Burada kar yağışıyla birlikte yere düşen tozlar nedeniyle yerler bu sefer beyazlamadı. Aksine tozun rengiyle birlikte ortaya turuncu bir kar çıktı.

Kar yağışı, , , ve İsviçre Alpleri dahil birçok yerde etkili oldu. Tozlar nedeniyle sadece yeryüzü değil aynı zamanda gökyüzü de turuncuya boyandı.

Alplerde kayak yapmaya giden sporseverler turuncu karın üzerinde kaydı. de ülkedeki turuncu atmosferin fotoğraflarını paylaştı.

Bir kullanısı paylaştığı fotoğrafına, "Burası değil, İtalya Alplerinde bulunan Fransa sınırına yakın noktadaki Sestriere" dedi.

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