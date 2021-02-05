05 Şubat 2021, Cuma
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Son dakika: Pakistan'da bombalı saldırı! Yaralılar var

Son dakika haberine göre; 'ın eyaletinde "5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü" yürüyüşüne yönelik bombalı saldırı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen saldırı sonucu en az 16 kişi yaralandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.02.2021
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Son dakika: Pakistan'da bombalı saldırı! Yaralılar var

Pakistan, bombalı saldırıyla sarsıldı. Ülkenin Belucistan eyaletine bağlı Sibi bölgesinde "5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü" kapsamında düzenlenen yürüyüşe bombalı saldırı düzelendi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sibi polis şefi Wazir Khan Marri, patlama sonucu 2'si çocuk 16 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten Marri, 4'ünün sağlık durumunun kritik olduğunu söyledi. Patlamanın gerçekleştirildiği bölge güvenlik çemberine alındı.

Olay yerine çok sayıda bomba imha ekibi gönderildi.

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