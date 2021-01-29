Son dakika: Macaristan, Çin aşısına onay veren ilk AB ülkesi oldu

Macaristan İlaç ve Gıda Enstitüsü, Çinli şirket Sinopharm'ın koronavirüse karşı geliştirdiği aşının kullanımına onay verdi. Böylece Macaristan, Çin aşısına onay veren ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.

Dünya genelinde koronavirüsle mücadelede birçok ülkede aşılama kampanyaları devam ediyor. Macaristan Sağlık Hizmetleri Müdürü Cecilia Müller yaptığı açıklamada, Macaristan İlaç ve Gıda Enstitüsü'nün yaptığı çalışmalarını sonlandırdığını, yapılan incelemelerden başarıyla geçen Çin merkezli Sinopharm şirketinin geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımına izin verildiğini duyurdu.





Böylece Macaristan Çin aşısına onay veren ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu. Sinopharm aşısı ayrıca, Macaristan'da onaylanan 5. aşı oldu. Ülkede daha önce de Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca ve Sputnik V aşısının kullanımına onay verilmişti.

Aşı onayının ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Müller'in açıklamasına çok sevindiğini belirterek koronavirüse karşı Çin aşısını tercih edeceğini söyledi.

Başbakan Orban, Macaristan'daki aşı programının sorunsuz devam ettiğini, sağlık çalışanları ve bakımevi sakinlerine yönelik aşı programının tamamlandığını, gelecek haftadan itibaren ise kayıt yaptıran diğer vatandaşların aşılanmasına başlanacağını ifade etti.

Ülke genelinde 2 milyon kişinin aşı olmak için kayıt yaptırdığını belirten Başbakan Orban, Çin aşısına izin çıkmasından dolayı çok mutlu olduğunu, yakın zamanda Çin'den aşı alımı konusunda anlaşma imzalayacağını, kendisinin de Çin aşısına güvendiğini ve bu yüzden Çin aşısını bekleyeceğini dile getirdi.

Macaristan'da şu ana kadar 364 bin 909 koronavirüs vakası tespit edilirken, toplam 12 bin 374 kişi hayatını kaybetti.