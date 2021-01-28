Aşı krizinde yeni perde: Avrupa Birliğinde anlaşmazlık giderek büyüyor

Kyriakides, "Hiçbir şirket neler olduğunu anlamadığımız gibi bir yanılgıya kapılmasın. Tüm şirketlerden sağladıkları bilgiler konusunda şeffaf olmalarını istedik. Üretilen doz miktarı, bunların nerede üretildiği ve nereye gönderildiğini biliyoruz." diye konuştu.

336 MİLYON AVRO ÖN FİNANSMAN

AB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, AB ile AstraZeneca arasındaki aşı sözleşmesinin gizli tutulması gerekiyor ancak sızan bilgilerde, AB'nin şirkete aşı yatırımları için 336 milyon avro ön finansman tahsis ettiği belirtiliyor.

AB, sözleşme gereği yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 100 milyon doz aşı almayı bekliyordu. Ancak AstraZeneca'nın bunun dörtte birine yakın bir miktarı teklif ettiği bildiriliyor. AB, şirketin kesinti açıklamasından sonra firmadan "gerekçeli ve haklı görülebilir" açıklama yapmasını istiyor.

Sözleşmede üretimin ikisi İngiltere diğerleri de Belçika ve Almanya'da yer alan 4 tesiste yapılacağı belirtiliyor. AB Komisyonu, sadece AB ülkelerindeki fabrikalardan değil, İngiltere'dekilerden de aşı gönderilmesini istiyor. AstraZeneca'nın AB ülkelerindeki fabrikalarda üretim yetersizliği bulunmasını tedarikteki kesintiye gerekçe gösterdiği ifade ediliyor.