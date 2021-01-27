Son dakika: İspanya'da 4,3 büyüklüğünde deprem!

Bölge halkında paniğe neden olan depremin ardından 4 ve 4,2 büyüklüğüne de varan çok sayıda artça sarsıntı meydana geldi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gece meydana gelen bazı depremler Granada'yı salladı. Binlerce insanın endişelerini ben de paylaşıyorum. Şu an sakin olmak ve acil yardım ekiplerinin çağrılarını dikkate almak gerekir. En kısa zamanda normale dönüleceğine güveniyoruz." ifadelerini kullandı.