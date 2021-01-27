ABD'den PKK'nın Suriye kolu SDG'ye Kobani kutlaması!
ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'dan skandal bir paylaşım geldi. ABD Merkez Komutanlığı'na bağlı DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Wayne Marotto, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı SDG'li teröristlere övgüler yağdırdı. Bu mesajı alıntılayan CENTCOM da SDG'yi meşrulaştırarak "Kobani'nin özgürlük günü kutlu olsun!" mesajını paylaştı.
ABD Merkez Komutanlığı CETCOM resmi Twitter hesabı üzerinden bir skandala imza attı.
ABD Merkez Komutanlığı'na bağlı DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Wayne Marotto, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı SDG'li teröristlere övgüler yağdırdı.
TERÖRİSTLERE ÖVGÜ İLE KOBANİ KUTLAMASI
Marotto, İngilizce ve Kürtçe yaptığı paylaşımlarda, "Bugün Kobani Kurtuluş Günü. 26 Ocak 2015'te Kürt savaşçılar, Kobani'yi kurtardı ve IŞİD'in yenilmez olmadığını gösterdi. Güvenilir ve yetenekli bir ortak örneği oldukları için Kürtleri tebrik ediyoruz" ifadeleriyle Terör örgütü PKK'nın suriye uzantısu SDG'yi meşrulaştırdı ve övgüler dizdi.
CENTCOM'DAN KUTLAMA MESAJI
Marotto'nun bu paylaşımının ardından ABD Merkez Komutanlığı CETCOM'dan da skandal bir paylaşım geldi.
Marotto'nun tweetini alıntılayan CENTCOM, "Kobani'nin özgürlük günü kutlu olsun!" mesajını paylaştı.
Yaptıkları bu paylaşım ile terör örgütü PKK'yı meşrulaştıran ABD güçleri teröre verdikleri desteği bir kez daha ortaya koydu.
MAROTTO'NUN İLK SKANDALI DEĞİL
ABD Merkez Komutanlığı'na bağlı DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Wayne Marotto geçtiğiniz Ekim ayında yaptığı paylaşımda "Altı yıl önce DEAŞ, Kobani'nin yüzde 60'ını kontrol ediyordu, ancak SDF (PKK/YPG) teslim olmadı ve şehri ele geçirdi. DEAŞ'ı mağlup etme misyonumuza devam ederek onları onurlandırıyoruz. SDF ve bileşenleri, DEAŞ'ı yenme misyonunda gururlu bir miras oluşturdu" ifadeleriyle yine teröre destek çıkmıştı.