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Son dakika: Bağdat'ta patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi..., kentin merkezinde patlama meydana geldiğini, ölen ve yaralananların olduğunu bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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Son dakika: Bağdat'ta patlama! Ölü ve yaralılar var

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde intihar eylemi sebebiyle meydana gelen patlamada ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.

Irak hükümetine bağlı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tayaran Meydanı'nda intihar saldırısı neticesinde patlama yaşandı.

Eylemi henüz herhangi bir grup üstlenmezken, ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Son dakika: Bağdat’ın merkezinde patlama meydana geldi SON DAKİKA: BAĞDAT’IN MERKEZİNDE PATLAMA MEYDANA GELDİ

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