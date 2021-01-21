21 Ocak 2021, Perşembe
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Hindistan'da aşı üretim tesisinde yangın çıktı!

Son dakika haberleri... 'da dünyanın en büyük aşı fabrikası olan 'da yangın çıktı. Yangında can kaybı ve yaralı olup olmadığı ise henüz belli değil.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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Hindistan'da aşı üretim tesisinde yangın çıktı!

'dan gelen ilk bilgilere göre fabrikanın Terminal 1 kapısının olduğu yerde başlayan yangın için tesise çok sayıda acil durum ekibi gönderildi.

Yangının sebebi henüz belirlenemezken tesiste, ve 'un ortak ürettiği aşısından milyonlarca doz Hindistan ve birçok başka dar gelirli ülke için üretiliyordu.

Üretici firmada çalışan bir kişinin verdiği bilgiye göre yangın aşı üretimini olumsuz şekilde etkilemeyecek.

Yangında can kaybı ve yaralı olup olmadığı ise henüz belli değil.

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