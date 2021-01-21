Hindistan'da aşı üretim tesisinde yangın çıktı!
Son dakika haberleri... Hindistan'da dünyanın en büyük aşı fabrikası olan Serum Institute'da yangın çıktı. Yangında can kaybı ve yaralı olup olmadığı ise henüz belli değil.
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Hindistan'dan gelen ilk bilgilere göre fabrikanın Terminal 1 kapısının olduğu yerde başlayan yangın için tesise çok sayıda acil durum ekibi gönderildi.
Yangının sebebi henüz belirlenemezken tesiste, AstraZeneca ve Oxford'un ortak ürettiği koronavirüs aşısından milyonlarca doz Hindistan ve birçok başka dar gelirli ülke için üretiliyordu.
Üretici firmada çalışan bir kişinin verdiği bilgiye göre yangın aşı üretimini olumsuz şekilde etkilemeyecek.