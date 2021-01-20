20 Ocak 2021, Çarşamba
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Son dakika: İspanya'da korkutan patlama

Son dakika haberleri... 'nın başkenti 'de bir binada şiddetli meydana geldi. Binanın en üst 3 katının kullanılmaz hale geldiği belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Son dakika: İspanya'da korkutan patlama

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binada şiddetli patlama meydana geldi. El Pais'in haberinde, yerel saatle 15.00 sularında gerçekleşen patlamanın binanın tepesindeki üç katı havaya uçurduğu belirtildi.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Madrid'de bir binada meydana gelen patlamada en üst 3 kat kullanılmaz hale geldi. Sokağa dökülen moloz yığınları araçların zarar görmesine neden oldu.

Henüz can kaybı ya da yarlı konusunda bir açıklama yapılmadı. Binadan çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.

Haberde patlamanın meydana geldiği binanın bir bakımevinin yanında olduğu, bakımevinde kalanların tahliye edildiği aktarıldı.

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