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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan yeni yasa: Güney Koreli gibi eğlenen ve konuşana hapis cezası

bu kez de çıkardığı yeni yasayla gündemde. 2020'nin sonlarında kabul edilen yasaya göre, çocuğu yasakları ihlal eden ebeveynlere, Güney Koreli gibi eğlenenlere, aksanıyla konuşanlara, bu ülkenin medya içerikleriyle yakalananlara, kayıtsız televizyon, radyo, bilgisayar ve yabancı cep telefonu bulunduranlara 15 yıla kadar hapis ve ağır para cezası verilebilecek. İşte haberin detayları...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan yeni yasa: Güney Koreli gibi eğlenen ve konuşana hapis cezası

Dış dünyaya kapalı yapısı ve aldığı ilginç kararlarla tanınan 'de lider , çıkardığı yeni yasayla günlük hayata ve eğlence sektörüne dair yeni yasaklarını açıkladı.

BÜYÜK MİKTARDA İÇERİK İTHALİ ÖLÜM SEBEBİ OLABİLECEK

merkezli web sitesi Daily NK tarafından ayrıntıları paylaşılan yasa kapsamında, 'den yasaklı materyal ithal edenlerin ömür boyu hapis cezasına çarptırılacağı açıklanırken veya 'dan büyük miktarda içerik ithal edenler ise ölüm cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

15 YILA KADAR HAPİS VE AĞIR PARA CEZASI

Yeni yasaya göre Güney Kore stillerinde konuşma veya yazmak da yasaklanırken Güney Koreli gibi eğlenenlere, Güney Kore aksanıyla konuşanlara, bu ülkenin medya içerikleriyle yakalananlara, kayıtsız televizyon, radyo, bilgisayar ve yabancı cep telefonu bulunduranlara 15 yıla kadar hapis ve ağır para cezası verilebilecek.

"GECELERİ HEPSİ GÜNEY KORE DİZİSİ VE FİLMİ İZLİYOR"

Kuzey Kore'den kaçarak Güney Kore'de milletvekili seçilen ilk kişi olan Tae Yong-ho, bir röportajda Kuzey Kore için "Gündüzleri, 'Yaşasın Kim Jong Un' diye bağırıyorlar ama geceleri hepsi Güney Kore dizilerini ve filmlerini izliyor" demişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ise bir süre önce, kablosuz ağları genişletme ve izleyicilere daha iyi hizmet verebilmek için yayın kalitesini yükseltme sözü vermişti.

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