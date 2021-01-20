Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan yeni yasa: Güney Koreli gibi eğlenen ve konuşana hapis cezası

15 YILA KADAR HAPİS VE AĞIR PARA CEZASI

Yeni yasaya göre Güney Kore stillerinde konuşma veya yazmak da yasaklanırken Güney Koreli gibi eğlenenlere, Güney Kore aksanıyla konuşanlara, bu ülkenin medya içerikleriyle yakalananlara, kayıtsız televizyon, radyo, bilgisayar ve yabancı cep telefonu bulunduranlara 15 yıla kadar hapis ve ağır para cezası verilebilecek.