19 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem!

Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberine göre; ülkesi 'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadı ve şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.01.2021
ABONE OL
Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem!

(USGS) 14,3 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin eyaletine bağlı Pocito şehrinin 27 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı.

Depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadı ve şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

Ülke basınında çıkan haberlerde, depremin ve eyaletlerinin de aralarında bulunduğu birçok yerde hissedildiği kaydedildi.

SON DEPREMLER

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA