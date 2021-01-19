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Aditya Singh'ın Kovid-19 korkusu! Chicago havalimanında 3 ay yaşadı

’de, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korktuğu için uçağa binmek istemeyen Kaliforniyalı Aditya Singh, O’Hare Uluslararası Havalimanının güvenli bölgesinde 3 ay gizlice yaşadığı belirtildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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Aditya Singh'ın Kovid-19 korkusu! Chicago havalimanında 3 ay yaşadı

Chicago Tribune gazetesinin haberine göre, 36 yaşındaki Aditya Singh, 19 Ekim 2020'de Los Angeles'tan geldiği O'Hare Uluslararası Havalimanı'nın güvenli bölgesinde 3 ay kaldı.

16 Ocak'ta United Havayolu şirketi çalışanları tarafından kimlik kartının sorulması üzerine fark edilen Singh, polis tarafından gözaltına alındı.

Singh, çıkarıldığı mahkemede, Kovid-19'dan korktuğu için Los Angeles'a dönmek istemediğini, havalimanında bulduğu bir çalışana ait kimlik kartı ile 3 ay güvenli alanda fark edilmeden kaldığını ve yolculardan yiyecek isteyerek yaşadığını anlattı.

Singh'in Chicago'ya niye geldiği konusunda bir açıklama yapılmazken California'nın Orange bölgesinde yaşadığı ve adli sicilinin temiz olduğu kaydedildi.

"İzinsiz özel mekana girmek" suçlamasından hakkında 1000 dolar kefalet istenen Singh'in, bir daha O'Hare Uluslararası Havalimanına ayak basması da yasaklandı.

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