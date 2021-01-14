14 Ocak 2021, Perşembe
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'Reddetmek intihar olur' demişti! Papa Francis koronavirüs aşısı oldu

Katoliklerin ruhani lideri ile Şubat 2013'te istifa eden eski . Benedict'in aşısı oldu. Papa Francis, koronavirüs aşısıyla ilgili önceki cumartesi, 'Aşıyı reddetmek intihar gibi, ben de aşı olacağım' açıklamasını yapmıştı.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 14.01.2021
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'Reddetmek intihar olur' demişti! Papa Francis koronavirüs aşısı oldu

Katoliklerin ruhani lideri ve . Benedict, Pfizer-Biontech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ilk dozunu oldu.

İki din adam yaşları dolayısıyla riski grupta yer alırken, 84 yaşındaki Papa Francis'in gençken memleketi 'de yakalandığı bir hastalık nedeniyle akciğerlerinden birinin alındığı ve bu yüzden daha fazla risk altında olabileceği belirtildi.

93 yaşındaki Papa 16. Benedict'in ise yaşlılıkla beraber gelen artrit hastalığına yakalanmıştı.


"İNTİHAR OLUR" DEMİŞTİ
'da koronavirüse karşı aşılama dün başlamıştı. Papa Francis, aşısıyla ilgili önceki cumartesi, 'Aşıyı reddetmek intihar gibi, ben de aşı olacağım' açıklamasını yapmıştı.

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