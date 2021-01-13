13 Ocak 2021, Çarşamba
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Yoğun bakım üniteleri çok büyük risk altında: Karantinalar devam edecek

Başbakanı , yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ünitelerinin çok büyük risk altında olduğunu söyledi. İngiltere 84 bin 767 can kaybıyla 'da en fazla can kaybının görüldüğü ülke konumunda bulunuyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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Yoğun bakım üniteleri çok büyük risk altında: Karantinalar devam edecek

Başbakanı , parlamento komitesinde yaptığı açıklamada Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) "çok zor durumda" olduğunu ifade etti.

BASKIYI AZALTMAMIZ GEREKİYOR

Personelin üzerlerinde "muazzam" bir baskı hissettiğini vurgulayan Johnson, " ünitelerinin kapasitesinin ne zaman aşılacağını sorarsanız, bu konuda bir öngörüde bulunamam ama şunu söyleyebilirim; yoğun bakım üniteleri çok büyük risk altında ve NHS üzerindeki baskıyı azaltmamız gerekiyor. Bunu yapmanın tek yolu da mevcut karantinaya devam etmek." dedi.

CAN KAYBI REKOR KIRDI

İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı. Bunun üzerine ülke, 5 Ocak'tan itibaren yeniden karantinaya girmiş, Başbakan Johnson halktan "sokağa çıkmamalarını" istemişti.

AVRUPA'DA ZİRVEDE

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1564 kişinin hayatını kaybetmesiyle "ülkede bugüne kadar günlük en yüksek can kaybı" sayısı kaydedildi. İngiltere, 84 bin 767 can kaybıyla "'da en çok ölümün görüldüğü ülke" konumunda bulunuyor.

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