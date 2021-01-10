10 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Pakistan karanlığa gömüldü! Ekipler alarma geçti

Pakistan karanlığa gömüldü! Ekipler alarma geçti

Son dakika haberine göre; 'ın birçok şehrinde henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan elektrik kesintisi yaşamı olumsuz etkiliyor. Aralarında başkent 'ın da olduğu , , ve gibi çok sayıda şehir, güç kesintisi nedeniyle karanlığa gömüldü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.01.2021
ABONE OL
Pakistan karanlığa gömüldü! Ekipler alarma geçti

'ın birçok şehrinde henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan elektrik kesintisi yaşamı olumsuz etkiliyor.

'deki 'na da elektrik verilemiyor.

Emniyet Müdür Yardımcısı Hamza Şefkat, elektrik kesintisinden kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, Ulusal Elektrik İletim Şirketinin elektrik hatlarındaki bir sorun nedeniyle kesinti olduğunu ifade etti.

Şefkat, elektriklerin gelmesinin zaman alacağını belirtti.

Ülkede, sosyal paylaşım sitesi üzerinden açılan "#blackout" (elektrik kesintisi) yazılı hashtag, 20 binden fazla paylaşımla TrendTopic (TT) oldu.

Başbakan 'ın Danışmanı Dr. ise yaptığı açıklamada, Enerji Bakanı ile elektrik kesintisi hakkında görüştüğünü söyledi.

Gill, Bakan Eyüp'ün tüm ekibinin kesintinin giderilmesi için çalıştığını anlattı.

Bu arada Enerji Bakanı Eyüp de sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, güç dağıtım sistemindeki akımın 50'den 0'a düştüğünü, bunun da elektrik kesintisine neden olduğunu belirtti.

Eyüp, akımdaki düşüş nedenini belirlemeye çalıştıklarını ifade etti.

Pakistanlılara sabırlı olmaları çağrısında bulunan Eyüp, ekiplerin kesintiyi gidermek için görev yerlerine gittiğini kaydetti.

Eyüp, Enerji Bakanı olarak bizzat kesintinin giderilmesine yönelik çalışmaları izlediğini ve konuyla ilgili bilgilendirmelerin yapılacağını aktardı.

Daha sonra yaptığı bir paylaşımda ise Bakan Eyüp, elektrik santralinin 3 ünitesi ve Warsak elektrik santralinin bazı ünitelerinin devreye alındığını bildirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA