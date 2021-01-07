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Son dakika! DSÖ'den Avrupa'ya 'mutasyon' uyarısı: "Daha fazlasını yapın"

İHA
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Giriş: 07.01.2021 14:51
Güncelleme:07.01.2021 14:51
Son dakika haberleri... Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa ülkelerindeki COVID-19 salgını "endişe verici durum" olarak nitelendirdi ve liderleri "daha fazlasını yapmaya" çağırdı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Avrupa'da artan vakalar ve koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türüne yönelik bölge ülkelerine uyarıda bulundu.

"DAHA FAZLASINI YAPIN!"

Mevcut durumu "salgının seyrinde dönüm noktası" olarak nitelendiren Kluge, Avrupa'yı endişe verici durum karşısında "daha fazlasını yapmaya" çağırdı.

Kluge, daha bulaşıcı olan yeni türün, 22 Avrupa ülkesinde tespit edildiğine dikkat çekerek, "Bu endişe verici duruma karşı kısa bir süre için yaptığımızdan daha fazlasını yapmamız gerekiyor. COVID-19'un yayılımını azaltmak, COVID-19 servislerini rahatlatmak ve hayat kurtarmak için hepimizin bildiği temel tedbirlerdi, daha fazla uygulamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kluge tedbirlerin maske takmak, toplanmaları azaltmak, sosyal mesafeye dikkat etmek, el yıkamak, izolasyonu desteklemek ve yeterli test yapmak olduğunu belirterek, "Herkes güvende olana kadar kimse güvende değildir" dedi.

DSÖ Avrupa Bölgesi, 2020'de 26 milyondan fazla COVID-19 vakası ve 580 binden fazla ölüm bildirdi.

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