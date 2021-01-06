ABD'deki kritik Georgia seçimlerinde ilk koltuğu kazanan belli oldu

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verdiği resmi olmayan sonuçlara göre, ikinci tura kalan Georgia eyaleti seçimlerinde Senato'da eyalet için ayrılan iki koltuğun sahibini belirlemek üzere dün yenilenen seçimlerde, Warnock ipi göğüsledi.

Warnock, dünkü seçimlerde oyların yüzde 50,5'ini alarak Cumhuriyetçi senatör Kelly Loeffler'ı geride bırakarak eyaletinin ilk siyah senatörü oldu.