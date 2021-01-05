Son dakika:Dünyada koronavirüs nedeniyle en çok vaka ve ölümün gerçekleştiği ülkeler! Liste güncellendi
Son dakika haberi...Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları ve ölümler her geçen gün artarken en çok vaka ve ölüm ABD'de gerçekleşti. Ülke genelinde can kaybı sayısı son 24 saatte 2 bin 51 artarak 362 bin 139'a yükseldi. Peki dünyada hangi ülkeler vaka sayısı ve ölüm oranlarında zirvede? İşte dünyada en çok vaka ve ölümün görüldüğü ülkeler...
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 51 artarak 362 bin 139'a yükseldi.
ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 240 bin 494 artışla 21 milyon 355 bin 530'a çıktı. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 2 bin 51 artarak 362 bin 139 oldu. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 12 milyon 740 bini, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 260 milyon 232 bini geçti.
EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA
Ülkede California eyaleti 2 milyon 465 bine yakın vakayla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 837 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 376 binden fazla vakayla Florida izliyor. Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 38 bin 561 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.
VAKA SAYILARINDA İLK 10'DAKİ ÜLKELER
10 MİLYON 357 HİNDİSTAN
7 MİLYON 754 BİN BREZİLYA
3 MİLYON 284 BİN RUSYA
2 MİLYON 713 BİN İNGİLTERE
2 MİLYON 659 BİN FRANSA
2 MİLYON 255 BİN TÜRKİYE
2 MİLYON 166 BİN İTALYA
1 MİLYON 958 BİN İSPANYA