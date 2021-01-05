Son dakika: Restoranda korkunç patlama! 41 kişi yaralandı
Kosova’nın güneydoğusunda yer alan Ferizovik şehrindeki bir restoranda gaz tüpünün infilak etmesi sonucu patlamada meydana geldi. Restoranda müşterilerin olduğu sırada meydana gelen patlama sonucu 41 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında 2 çocuğun olduğu bildirildi. Yaralılardan 11’i Priştine Devlet Hastanesine, 30’u ise Ferizovik Şehir Hastanesine kaldırıldı.
DÜNYA İHA
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Son dakika haberleri... Kosova'nın güneydoğusunda bir restoranda meydana gelen patlamada 41 kişi yaralandı.
Ferizovik Polis Sözcüsü Qazim Reka olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre patlamada 31 kişinin yaralandığını daha sonra yaralı sayısının 41'e yükseldiğini doğruladı.