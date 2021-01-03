Ebola salgınını keşfeden uzmandan korkutan uyarı geldi: Yeni virüslerle karşılaşacağız

"Şu anda yeni patojenlerin ortaya çıkacağı bir dünyadayız ve insanlık için tehdit oluşturan şey budur" diyen Tamfum, " Gelecekteki pandemilerin Kovid-19'dan daha kötü olacak" ifadelerini kullandı.

"YENİ PATOJEN KOVİD-19 KADAR HIZLI YAYILABİLECEK"

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bulunan Ingende'de kimliğini açıklamak istemeyen bir hastanın, hemorajik ateşin erken semptomlarını gösterdiği ve hastaya Ebola testi yapıldığı ifade edildi.