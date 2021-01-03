ABD'den son dakika koronavirüs haberi: California'da cenaze evlerinde yer kalmadı

Maldonado, eyaletteki neredeyse tüm cenaze evlerinin kapasitelerinin birkaç kat üstünde çalışmasına rağmen yetersiz kalmasını, "40 yıldır bu işi yapıyorum ama bir gün cenaze yakınına, 'Kusura bakmayın, aile ferdinizi kabul edemiyoruz.' diyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Kimi arasanız yer yok cevabını alıyorsunuz." sözleriyle özetledi.