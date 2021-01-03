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ABD'den son dakika koronavirüs haberi: California'da cenaze evlerinde yer kalmadı

HABERİ..., (Covid-19) salgınıyla tarihinin en zorlu sınavından geçiyor. Ülkeden korkunç haberler gelmeye devam ediyor. 'de en fazla coronavirüs (Kovid-19) vakasına ev sahipliği yapan eyaletindeki cenaze evlerinde kapasite dolduğu için bazı cenazelerin kabul edilmediği bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.01.2021 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021
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ABD'den son dakika koronavirüs haberi: California'da cenaze evlerinde yer kalmadı

SON DAKİKA HABERİ: ABD corona virüs (Covid-19) ile savaşında sınıfta kaldı. medyasına yansıyan habere göre 2 milyondan fazla Kovid-19 vakasıyla listenin başında bulunan California, cenazelerin defnedilmesi konusunda ciddi sıkıntı yaşıyor.

Son haftalarda Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının giderek artması üzerine cenazelerin defin işlemlerini yapan cenaze evlerinde yer kalmadı.

Eyalet yetkilileri cenazelerin uygun şekilde defnedilebilmesi için gerekli tedbirleri almaya çalıştıklarını açıklasa da birçok cenaze evi, yakınlarını kaybeden aileleri geri çeviriyor.

'taki en büyük cenaze evlerinden birinin sahibi olan , basına yaptığı açıklamada, son günlerde yeni cenaze sahiplerini geri çevirmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Maldonado, eyaletteki neredeyse tüm cenaze evlerinin kapasitelerinin birkaç kat üstünde çalışmasına rağmen yetersiz kalmasını, "40 yıldır bu işi yapıyorum ama bir gün cenaze yakınına, 'Kusura bakmayın, aile ferdinizi kabul edemiyoruz.' diyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Kimi arasanız yer yok cevabını alıyorsunuz." sözleriyle özetledi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği ""a göre ölü sayısının 356 bini, vaka sayısının ise 20 milyon 619 bini geçtiği 'deki vakaların 2 milyon 346 binine eyaleti ev sahipliği yapıyor. Eyaletteki Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı ise 26 binin üzerinde seyrediyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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