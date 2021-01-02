Son dakika: Hindistan'dan COVID-19 aşısıyla ilgili yeni açıklama

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında dünya genelinde aşılama kampanyaları devam ederken, aralarında Hindistan'ın da bulunduğu birçok ülkede aşıların ücretli olup olmayacağı konusu akıllarda soru işaretleri oluşturuyor. Hindistan Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, Covid-19 aşılamalarını gözlemlemek için başkent Yeni Delhi'de ziyaret ettiği bir hastanede basına açıklama yaptı.