04 Ocak 2021, Pazartesi
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Son dakika: Hindistan'dan COVID-19 aşısıyla ilgili yeni açıklama

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Harsh Vardhan yaptığı açıklamada, Hindistan’da (Covid-19) aşılarının ücretsiz olacağını belirterek, “Sadece ’de değil, ülke genelinde bedava olacak” dedi. Öte yandan Türkiye'nin de ilgilendiği -AstraZeneca aşısına acil kullanım onayı verdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.01.2021 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021
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Son dakika: Hindistan'dan COVID-19 aşısıyla ilgili yeni açıklama

(Covid-19) ile mücadele kapsamında dünya genelinde aşılama kampanyaları devam ederken, aralarında 'ın da bulunduğu birçok ülkede aşıların ücretli olup olmayacağı konusu akıllarda soru işaretleri oluşturuyor. Hindistan Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, Covid-19 aşılamalarını gözlemlemek için başkent 'de ziyaret ettiği bir hastanede basına açıklama yaptı.

Ziyareti sırasında kendisine yöneltilen Covid-19 aşılarının Yeni Delhi'de ücretsiz olup olmayacağı hakkında soruları yanıtlayan Vardhan, aşıların ülke genelinde ücretsiz olacağını belirterek, "Sadece Yeni Delhi'de değil, ülke genelinde bedava olacak" dedi.

"SÖYLENTİLERE İNANMAYIN"

Hindistan vatandaşlarını Covid-19 aşılarının güvenliği ve etkisi hakkındaki yanlış söylentilere inanmamaları konusunda uyaran Bakan Vardhan, "Vatandaşlarımız söylentilere inanmamalılar. Aşıların testindeki ana kriterlerimiz aşıların güvenliği ve etkili olmasıdır. Bu konuda taviz verilmeyecektir. Benzeri söylentiler çocuk felci aşılamalarında da yayılmıştı. Fakat vatandaşlarımızın bu aşıları kullanması sayesinde Hindistan'da çocuk felci sona erdi" ifadelerini kullandı.

Hindistan, Oxford-AstraZeneca aşısına acil kullanım onayı vererek, dünyada bu aşıyı onaylayan ilk ülke oldu. Oxford- AstraZeneca aşısı ayrıca Hindistan'da onaylanan ilk aşı konumunda bulunuyor. Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde, bu onayın ardından büyük bir aşılama kampanyasının da önü açılmış oldu.

Federal hükümet, Covid-19 aşısının Hindistan Genel İlaç Kontrolörü (DCGI) tarafından onaylanmasının ardından bu aydan itibaren aşılamayı tamamen başlatmayı planlıyor. Hindistan, önümüzdeki 6 ila 8 ay içerisinde 300 milyon vatandaşını aşılamayı hedefliyor.

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