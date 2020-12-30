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Son dakika: O ülkede hükümet kabine üyeleri uçaktan inerken havalimanı patladı

Son dakika haberleri... İç savaş ülkesi 'de yeni hükümetin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanının terminalinde peş peşe patlamalar meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamada 13 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 65 yaralı olduğu bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.12.2020 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020
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İç savaş ülkesi 'de yeni hükümetin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanının terminalinde peş peşe patlamalar meydana geldi.

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Olayda İnsan Hakları Bakanı'nın da hayatını kaybettiği bilgisi gelen ilk haberler arasında.

Televizyonların canlı yayınına yansıyan patlamanın havan saldırısı sonucu gerçekleştiği yönünde bilgiler var.

İlk belirlemelere göre patlamada 13 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 65 yaralı olduğu bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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