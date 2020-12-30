Son dakika: O ülkede hükümet kabine üyeleri uçaktan inerken havalimanı patladı
Son dakika haberleri... İç savaş ülkesi Yemen'de yeni hükümetin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanının terminalinde peş peşe patlamalar meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamada 13 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 65 yaralı olduğu bildirildi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İç savaş ülkesi Yemen'de yeni hükümetin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanının terminalinde peş peşe patlamalar meydana geldi.
ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI
Olayda İnsan Hakları Bakanı'nın da hayatını kaybettiği bilgisi gelen ilk haberler arasında.
Televizyonların canlı yayınına yansıyan patlamanın havan saldırısı sonucu gerçekleştiği yönünde bilgiler var.
İlk belirlemelere göre patlamada 13 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 65 yaralı olduğu bildirildi.