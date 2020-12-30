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Japonya 5.1 şiddetinde depremle sarsıldı

’da 5.1 şiddetinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Sarsıntının ardından riskinin de oluşmadığı bildirildi.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 30.12.2020 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020
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Japonya 5.1 şiddetinde depremle sarsıldı

5.1 şiddetindeki depremle sarsıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı'nın verdiği bilgilere göre, merkez üssü ülkenin İbaraki eyaleti olan yerel saatle sabah 09.35'te kaydedildi. 60 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, komşu eyaletler Fukushima, Chiba, Tochigi ve Saitama'da hissedilirken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Sarsıntının ardından riskinin de oluşmadığı bildirildi.

HIRVATİSTAN'DA PEŞ PEŞE DEPREMLER

Balkan ülkesi Hırvatistan'da 2020'nin son günleri bir deprem fırtınasına dönüştü. Pazartesi günü gerçekleşen iki sarsıntının ardından asıl büyük deprem salı günü oldu.

Merkez üssü başkent Zagreb yakınlarındaki Sisak olan 6.4 büyüklüğündeki deprem, büyük paniğe yol açtı. Yerel saatle 12.19'da gerçekleşen sarsıntı, yerin yalnızca 10 kilometre altında meydana geldi. Deprem Hırvatistan genelinde telefon hatlarının kesilmesine yol açtı.

Reuters haber ajansı, başkent Zagreb'de yaşayanların binaların sallanmasıyla panik halinde sokaklara koştuğunu aktarıyor. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise, ilk bilgilere göre bazı binaların tamamen yıkıldığını ve çok sayıda yaralının olduğunu duyurdu.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), tüm depremlerin merkez üssünün Sisak kenti yakınlarında olduğunu olduğunu bildiriyor. 6.3'lük şiddetli depremin merkez üssü, 35 bin nüfuslu Sisak'a 12 kilometre uzaklıkta.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, şiddetli deprem Hırvatistan'ın yanı sıra İtalya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek, Macaristan, Slovenya, Romanya, Avusturya, Slovakya, Almanya ve Çekya'da hissedildi. Böylece, depremi hisseden ülkelerin sayısı 15 oldu.

SLOVENYA NÜKLEER SANTRALİ KAPATTI

Hırvatistan'ın kuzey komşusu Slovenya, 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından nükleer santralin önlem amacıyla kapatıldığını duyurdu.

Hırvatistan'da Pazartesi günü de aynı noktada peş peşe depremler olmuştu. Sabaha karşı meydana gelen 5.2'lik ilk depremin hemen ardından 5 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı gerçekleşmiş, bazı binalarda hasar oluşmuştu.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bu yılın Mart ayında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde bir kişi ölmüş, 27 kişi de yaralanmıştı.

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