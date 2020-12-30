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Hızla yayılıyor! İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon türü ABD'de de görüldü

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 'de geçiren ve daha hızlı yayılan türüne 'nin Colorado eyaletinde de rastlandığı bildirildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 30.12.2020 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020
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Hızla yayılıyor! İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon türü ABD'de de görüldü

Colorado sağlık yetkilileri, geçiren ve daha hızlı yayılan virüs türüne Colorado eyaletinin Denver kentinin güneydoğusunda Elbert bölgesinde rastlandığını duyurdu.

Kovid-19'un mutasyon geçirmiş bu türüne yakalan 20'li yaşlarındaki erkek hasta 'de rastlanan ilk vaka oldu.

Colorado Valisi Jared ise Twitter hesabından "Bugün 'de keşfedilen Kovid-19 türü B.1.1.7 virüsünün aynısına Colorado'da rastladık." açıklamasında bulundu.

Virüse yakalanan kişinin seyahat geçmişinin olmadığını belirten Vali Polis, bu kişinin şimdiye kadar kimseyle yakın temasta bulunmadığı ancak yetkililerin olası vaka ve temasları belirlemek için çalıştığını belirtti.

İngiltere'de, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türüne şimdiye kadar en az 17 ülke de daha rastlandı.

Aralarında 'nin de olduğu çok sayıda ülke, İngiltere'ye seyahat yasağı getirme kararı almıştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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