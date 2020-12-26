Vaka artışı durdurulamıyor! 3 ülke dünya genelinde zirvede!
ABD'de koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı son 24 saatte 1202 artarak 340 bine yaklaştı. Ülke genelinde en fazla vaka Kaliforniya eyaletinde görülürken, en çok ölüm yine New York eyaletinde yaşandı. İşte dünya genelinde en çok vakaya sahip 3 ülke...
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1202 artarak 338 bin 263'e ulaştı.
YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 94 bin 832 artışla 19 milyon 212 bin 44'e yükseldi. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1202 artarak 338 bin 263'e çıktı.
243 MİLYON TEST
İyileşenlerin sayısı 11 milyon 260 bin 223'e ulaştı, ülke genelinde 243 milyondan fazla test yapıldı.
EYALETLERDE KORKUTUCU RAKAMLAR
Ülkede Kaliforniya eyaleti 2 milyon 67 binden fazla vakayla ilk sırada yer alırken bu eyaleti 1 milyon 666 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 247 binden fazla vakayla Florida izliyor.
NEW YORK ZİRVEDE
Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 37 bin 129 ile ABD'de New York ilk sırada yer alıyor.
Hindistan'ı ise 7 milyon 448 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.