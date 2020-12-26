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Vaka artışı durdurulamıyor! 3 ülke dünya genelinde zirvede!

'de nedeniyle yaşanan can kaybı son 24 saatte 1202 artarak 340 bine yaklaştı. Ülke genelinde en fazla vaka Kaliforniya eyaletinde görülürken, en çok yine eyaletinde yaşandı. İşte dünya genelinde en çok vakaya sahip 3 ülke...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.12.2020 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020
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Vaka artışı durdurulamıyor! 3 ülke dünya genelinde zirvede!

'de salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1202 artarak 338 bin 263'e ulaştı.

YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 94 bin 832 artışla 19 milyon 212 bin 44'e yükseldi. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1202 artarak 338 bin 263'e çıktı.

243 MİLYON TEST

İyileşenlerin sayısı 11 milyon 260 bin 223'e ulaştı, ülke genelinde 243 milyondan fazla test yapıldı.

EYALETLERDE KORKUTUCU RAKAMLAR

Ülkede Kaliforniya eyaleti 2 milyon 67 binden fazla vakayla ilk sırada yer alırken bu eyaleti 1 milyon 666 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 247 binden fazla vakayla Florida izliyor.

NEW YORK ZİRVEDE

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 37 bin 129 ile ABD'de ilk sırada yer alıyor.

DÜNYADA SON DURUM

Vaka ve sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 172 binden fazla vakayla takip ediyor.

Hindistan'ı ise 7 milyon 448 bini aşan vakayla takip ediyor.

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