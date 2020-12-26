Vaka artışı durdurulamıyor! 3 ülke dünya genelinde zirvede!

YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 94 bin 832 artışla 19 milyon 212 bin 44'e yükseldi. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1202 artarak 338 bin 263'e çıktı.